Call of Duty WWII domina le vendite della settimana di Natale in Inghilterra

è stato il gioco più venduto sul mercato retail inglese nella settimana di Natale: lo sparatutto Activision si lascia così alle spalle, che occupano rispettivamente il secondo e terzo gradino del podio.

Classifica Inglese PC e console (28 dicembre)

Da segnalare anche il buon successo di Assassin's Creed Origins e GTA V, che si posizionano a ridosso del podio. Di seguito la Top Ten completa:

CALL OF DUTY WWII FIFA 18 STAR WARS BATTLEFRONT II ASSASSIN'S CREED ORIGINS GRAND THEFT AUTO V CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY SUPER MARIO ODYSSEY PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS THE SIMS 4 CONSOLE EDITION WWE 2K18

PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One mantiene l'ottava posizione, seguito da The Sims 4 Console Edition e WWE 2K18. Buon risultato anche per Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, ad oggi il gioco per PlayStation 4 più venduto del 2017 in Inghilterra-