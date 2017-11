Call of Duty WWII: doppia esperienza attiva per errore sin dal lancio

Vi pareva strano salire di livello così velocemente in? C'è una ragione ben precisa: Sledgehammer Games ha accidentalmente rilasciato il proprio titolo con la doppia XP attiva, almeno secondo quando dichiarato dain Sledgehammer Games.

Il primo weekend di XP doppia di Call of Duty: WWII, da quanto sapevamo, era iniziato venerdì ma in realtà questa iniziativa è andata ad accumularsi al potenziamento già attivo, dando ai giocatori addirittura un triple XP per tutto il weekend.

"Abbiamo rilasciato involontariamente il titolo con la doppia esperienza attiva", ha detto Condrey. "In pratica, tutti hanno ottenuto il doppio dell'esperienza già dal 3 novembre e a partire da giovedì sera, abbiamo effettivamente attivato il triple XP.

A partire da oggi disattiveremo il bonus XP, quindi torneremo effettivamente a quello che avremmo dovuto avere al lancio (ovvero esperienza normale)."

Ciò significa che i giocatori hanno ancora tempo fino alle 13.00 ET (19.00 CEST) di oggi, lunedì 13 novembre, per approfittare del triplo bonus XP in multiplayer.

Chiunque abbia giocato a WWII fin dal lancio si è, insomma, guadagnato un buon vantaggio in termini di XP in multiplayer. Approfittatene, prima che questa "svista" venga corretta.