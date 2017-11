Call of Duty WWII: un glitch rende i giocatori immuni dagli zombie

Sono passati appena due giorni dalla pubblicazione di, ma sono già milioni i giocatori che affollano i server dell'annuale sparatutto in prima persona di

Prevedibilmente, molti di loro hanno già scoperto i glitch più disparati in grado di fornire vantaggi nel gameplay e rendere la vita più facile a chi decide di abusarne. La maggior parte di questi consente ai giocatori di uscire letteralmente fuori dai confini della mappa, rendendoli immuni agli attacchi dei nemici e fornendo una posizione di vantaggio dal quale sparare.

È il caso del creatore del video che trovate in apertura, che è riuscito a trovare un modo per apparire al di fuori della mappa nella Modalità Zombie dopo una rianimazione. Da quel punto riesce ad uccidere tutti i non-morti senza subire alcun danno, completando l'intera partita in appena 5 minuti e attivando quella che lui ha scherzosamente definito "Zombie God Mode".

Ma non è l'unico glitch: un altro giocatore è riuscito ad oltrepassare i confini del livello della campagna dedicato al D-Day, mentre un altro ancora è riuscito a fare lo stesso nella mappa multiplayer Gustav Cannon. Sledgehammer Games è sicuramente già al lavoro su una soluzione a tutte queste problematiche, ma nel frattempo molti giocatori ne stanno traendo vantaggio, in un modo o nell'altro.

A voi come sono andati i primi giorni di gioco? Conoscete qualche altro glitch? Call of Duty WWII è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento sulle battaglie più importanti della Seconda Guerra Mondiale, e non dimenticate che tra poco alle 11:00 saremo in diretta da Lucca per mostrarvi la modalità multiplayer del titolo. Non mancate!