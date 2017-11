Call of Duty WWII ha incassato oltre 500$ milioni nel weekend di lancio

ha annunciato cheha generato vendite pari a 500 milioni di dollari nel primo weekend di disponibilità sul mercato. Si tratta di una cifra raddoppiata rispetto a quella ottenuta danei primi tre giorni successivi al lancio.

Inoltre, il publisher fa sapere che il nuovo Call of Duty è diventato il gioco digitale più venduto di sempre sul PlayStation Store nel giorno del lancio. Activision si è detta soddisfatta di questi numeri, di fatti COD World War 2 ha incassato al lancio più di film come Thor Ragnarok e Wonder Woman al Box Office americano.

La compagnia non ha comunicato numeri precisi riguardo le unità effettivamente vendute, in ogni caso Call of Duty World War 2 sembra destinato a diventare uno dei titoli di maggior successo della Holiday Season.