Call of Duty WWII: la modalità classificata si aggiorna con il matchmaking di gruppo

Il fatto che nel corso della prima stagione classificata di(che ha debuttato lo scorso primo dicembre), molti fan hanno espresso il loro disappunto per il fatto di non poter giocare in gruppo con gli amici.

Ora Sledgehammer Games ha implementato un aggiornamento che consentirà a due giocatori di entrare assieme in match classificati.

Michael Condrey, responsabile di Sledgehammer Games, ha svelato questa interessante novità in un post su Reddit. Condrey ha anche spiegato per quale motivo la possibilità di far gruppo, per due giocatori, è stata introdotta prima di consentire la partecipazione di gruppi da quattro giocatori nella modalità classificata.

"Ci sono una serie di motivi per cui abbiamo scelto di introdurre per primi i gruppi da due giocatori", ha detto Condrey. "È importante mantenere l'integrità della modalità classificata e non possiamo costringere i giocatori ad avere necessariamente una squadra piena per essere competitivi con gli avversari. Inoltre, è anche più veloce abbinare le abilità dei singoli giocatori e dei gruppi di due, il che è un fattore importante per mantenere l'equilibrio nell'esperienza di gioco competitiva".

Insomma, molti fan potranno finalmente giocare con un amico in modalità classificata. È pur sempre un miglioramento rispetto alle previsioni iniziali riguardo alla Placement Season.