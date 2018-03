Call of Duty WWII: le modalità Nascondino e Gioco delle Armi sono ora permanenti

Nella giornata di ierihanno annunciato che le modalitàdisono diventate permanenti.

Ciò significa che i giocatori potranno godersele per tutto il tempo che vorranno, dal momento che gli sviluppatori non prevedono di rimuoverle, almeno non in tempi brevi.

Entrambe hanno fatto il loro debutto in Call of Duty: WWII dopo la pubblicazione del primo DLC, The Resistance. Nascondino è ispirata all'omonima modalità inclusa in Call of Duty: Modern Warfare, e mette due team uno contro l'altro. Gioco delle Armi è apparsa per la prima volta in Call of Duty: Black Ops e propone scontri tutti contro tutti. Per l'occasione, gli sviluppatori hanno anche apportato un hotfix a quest'ultima modalità: d'ora in avanti i giocatori inattivi per troppo tempo verranno rimossi dalla partita.

Vi ricordiamo che Call of Duty WWII è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC. Quest'oggi, intanto, una superstar dell'NBA ha confermato che il prossimo capitolo della serie sarà Black Ops 4.