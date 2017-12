Call of Duty WWII: la nuova patch per PC aggiunge il supporto allo splitscreen

Nel corso della giornata di ieri,ha pubblicato un nuovo aggiornamento per la versione PC di

L'update, tra le altre cose, introduce il supporto allo splitscreen. I giocatori saranno liberi di accoppiare due sistemi di controllo differenti, ovvero tastiera/mouse con controller, oppure di utilizzare due controller contemporaneamente. Secondo quanto riferito dagli sviluppatori, sono anche stati applicati alcuni bug fix alla modalità multiplayer e al matchmaking, che in determinate condizioni, specialmente quando il giocatore lasciava una playlist, richiedeva più tempo del previsto.

Aggiustamenti anche ai match di piazzamento nella modalità Ranked, che spesso non venivano tracciati in maniera corretta e veniva attribuita una sconfitta anche in caso di vittoria. Questi descritti sono solamente alcuni dei cambiamenti introdotti, per tutti gli altri vi rimandiamo al changelog ufficiale.

Vi ricordiamo che Call of Duty: WWII è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Ieri sono anche stati diffusi i primi dettagli e le prime immagini del DLC The Resistance.