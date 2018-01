Call of Duty WWII: nuovo trailer in live action per il DLC The Resistance

hanno pubblicato un nuovo trailer in live action per, il primo DLC diin arrivo nella giornata di domani. Trovate il filmato in apertura di notizia.

The Resistance introdurrà una nuova missione per la modalità Guerra intitolata Operation Intercept, in cui saremo chiamati a difendere i nostri alleati della resistenza, il nuovo capitolo di Zombi Nazisti intitolato L'isola delle tenebre e le tre mappe inedite Intercept, Occupation e Valkyrie, ambientate rispettivamente a Praga, Parigi e in uno dei quartieri generali di Adolf Hitler. Lasciandovi alla visione del trailer, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Call of Duty WWII è disponibile per l'acquisto su PC, Playstation 4 e Xbox One.