Call of Duty WWII: il nuovo trailer ci mostra i contenuti del DLC The Resistance

hanno pubblicato un trailer per, il primo DLC diin arrivo il 30 gennaio, in cui ci vengono mostrati brevemente i nuovi contenuti inclusi nel pacchetto.

The Resistance introdurrà tre mappe multiplayer inedite: Occupation ci catapulterà per le strade di Parigi, Valkyrie all'interno della Tana del Lupo (uno dei quartieri generali di Adolf Hitler) e Intercept nella città di Praga. Il DLC include inoltre Operation Intercept, ovvero una nuova missione per la modalità Guerra in cui dovremo andare in soccorso dei nostri compagni della resistenza, e un nuovo capitolo di Zombi Nazisti intitolato L'isola delle tenebre. Cosa ne pensate del primo DLC di Call of Duty WWII?