Call of Duty WWII: il nuovo update su PC migliora la sicurezza e risolve dei bug

A distanza di pochi giorni dall' ultima volta, nelle scorse orehanno nuovamente aggiornato la versione PC di

Il nuovo update risolve un problema con la notifica dell'avvenuta assegnazione delle ricompense giornaliere per il login, che non veniva correttamente mostrata in alcune circostanze. È stato inoltre incrementato il tempo in cui i giocatori possono provare a riconnettersi alla lobby dopo una disconnessione.

Secondo quanto riferito dagli sviluppatori, questa patch porta con sé anche alcuni miglioramenti alla sicurezza, ma non sono stati forniti dettagli più specifici al riguardo. Molto probabilmente sono state introdotte alcune modifiche atte a salvaguardare l'esperienza online dai malintenzionati, sempre all'opera in giochi di questa tipologia. Questi descritti non sono gli unici cambiamenti apportati, per una panoramica completa vi rimandiamo al changelog ufficiale.

L'aggiornamento sarà scaricato in maniera del tutto automatica al prossimo avvio di Steam. Call of Duty: WWII è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. L'ultima patch per console, che ha migliorato l'ottimizzazione dei server e del matchmaking, risale al 10 novembre.