Call of Duty WWII: il pacchetto Onore e Gloria gratis per gli abbonati Twitch Prime

Nuovo regalo per gli abbonati Twitch Prime a partire da oggi gli iscritti al servizio potranno scaricare gratis il pacchetto di contenuti Onore e Gloria per Call of Duty WWII.

Il pacchetto Onore e Gloria include tre diversi oggetti ovvero un portafortuna per le armi, un elmetto e una nuova uniforme esclusiva. Al momento non sappiamo fino a quando il contenuto resterà disponibile per il download, vi consigliamo quindi di approfittarne prima che sia troppo tardi.

Ad aprile gli abbonati Twitch Prime potranno scaricare gratis SteamWorld Dig 2, Kingsway, Tokyo 42, Tales from the Borderlands (serie completa) e Dubwars. Per saperne di più sul servizio e sui costi dell'abbonamento, potete leggere la nostra Guida a Twitch Prime.

Ricordiamo inoltre che gli utenti Twitch Prime possono abbonarsi gratuitamente al canale Twitch di Everyeye.it: l'abbonamento al nostro canale concede una serie di benefit come giveaway settimanali, emoticon personalizzate con i volti dei redattori e accesso alla chat Telegram con gli aggiornamenti e i "dietro le quinte" del lavoro redazionale.