Grazie a una download card pubblicata da un utente di Reddit, scopriamo cheper PlayStation 4 occuperà circa 80 GB di spazio su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, circa poco meno del doppio rispetto alla versione Xbox One X (45 GB).

Con ogni probabilità la differenza di peso è dovuta alla presenza degli assets per PlayStation 4 Pro, mentre le ottimizzazioni per Xbox One X dovranno essere scaricate separatamente tramite patch non appena la console arriverà sul mercato.

Ricordiamo che Call of Duty WWII sarà disponibile dal 3 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, recentemente è stata pubblicata sul web la lista dei Trofei del gioco.