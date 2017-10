Call of Duty WWII: preload disponibile da oggi su PlayStation 4 e PC

Già disponibile per il preload su Xbox One,sarà prescaricabile da oggi anche su PlayStation 4 e PC (via Steam), come confermato danell'ultimo aggiornamento settimanale per la community.

Lo studio non ha comunicato l'orario di sblocco per il preload su PS4 e PC, in ogni caso l'opzione di prescaricamento dovrebbe essere attiva entro le 20:00 di oggi, venerdì 27 ottobre. Ricordiamo che su PlayStation 4 il gioco peserà circa 80 GB, dimensione raddoppiata rispetto alla versione Xbox One per la presenza degli assets PS4 Pro già inclusi su disco e nel download.

Call of Duty World War 2 sarà disponibile dal 3 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.