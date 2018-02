Call of Duty WWII: la prossima patch modificherà la velocità di mira di numerose armi

Dopo aver ascoltato il feedback dei giocatori,ha annunciato l'arrivo di una nuova patch per Call of Duty: WWII che andrà a modificare la velocità di mira () di numerose armi del gioco. La pubblicazione è prevista per la giornata di oggi.

Per tutte le armi della classe SMG è stata aumentata la velocità con cui è possibile mirare, sia in condizioni normali che dopo uno sprint. Anche per i fucili è stata aumentata la velocità di mira, ma solamente quando si cammina oppure si è fermi, e non dopo uno sprint. Questa decisione è stata presa al fine di differenziare per bene queste armi dalle SMG. In sostanza, ora le SMG sono più veloci dei fucili, che a loro volta sono più veloci delle LMG. Per quanto riguarda i fucili da cecchino Kar98k e M1903, è invece avvenuto il contrario, dal momento che è stata ridotta la velocità di ADS. Ciò significa che sarà più difficile mettere a segno dei quickscope.

In aggiunta alle modifiche all'ADS, è stata aumentata la velocità di ricarica dei fucili MP-40, SVT-40 e Gewehr 43, è stata aumentata la cadenza di fuoco dell'M1A1 e sono stati aumentati i danni per colpo dell'M30 Luftwaffe Drilling.

Questi descritti sono solo alcuni dei cambiamenti che verranno apportati nell'imminente patch, per la lista completa vi consigliamo di consultare questo indirizzo. Vi ricordiamo che Call of Duty: WWII è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC. Questo weekend la componente multiplayer può essere giocata in via del tutto gratuita su PC via Steam.