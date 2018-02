Call of Duty WWII: pubblicato un hotfix per le modalità Classificata, Zombie e Demolizione

Con un post su Reddit,ha annunciato di aver pubblicato un nuovo hotfix perche va a risolvere alcuni bug riscontrati dai giocatori in diversi comparti del titolo.

Nello specifico, gli sviluppatori sono intervenuti sulle seguenti criticità:

un bug che impediva l'ottenimento di esperienza nelle partite classificate ;

; un problema legato al movimento dei Wüstling in modalità Zombie ;

; un problema a causa del quale i siti con le bombe appaiono troppo vicini tra loro in modalità Demolizione ;

; un bug che non faceva fermare il tempo dopo il piazzamento di una bomba in modalità Demolizione.

Segnaliamo che l'aggiornamento è già disponibile su console, mentre su PC arriverà nel corso della giornata odierna. Vi ricordiamo che Call of Duty WWII è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Da pochi giorni è disponibile sulla console di casa Sony il primo DLC, The Resistance.