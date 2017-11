Call of Duty WWII: il QG resterà limitato fino alla risoluzione dei problemi

I giocatori che hanno acquistatoavranno certamente notato i problemi di connettività che affliggono il nuovo sparatutto di. Il team di sviluppo ha fatto sapere di essere al lavoro per risolvere al più presto e tornare a instradare i giocatori sui server dedicati.

Per mitigare i disagi online, Sledgehammer Games ha dovuto addirittura disattivare diverse funzioni del Quartier Generale, limitandolo ai soli membri dei party. Momentaneamente, inoltre, i server dedicati sono stati disabilitati in favore del P2P, soluzione non ideale che fa affidamento solo sulla connessione dell'host. Sfortunatamente, come dichiarato dalla software house, durante i lavori di fixing il Quartier Generale continuerà ad essere limitato al gruppo di giocatori con il quale si sta giocando, ma gli sviluppatori affermano che "non si daranno pace finché non sistemeranno tutto il possibile".

Call of Duty WWII è disponibile ora su PC, Xbox One e PlayStation 4.