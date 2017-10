Call of Duty WWII: il ritorno della mappa Carentan nel nuovo trailer

hanno pubblicato il trailer ufficiale della mappa, luogo ben noto agli amanti dello sparatutto grazie alla sua presenza in diversi titoli della serie.

Carentan, una delle mappe multigiocatore di Call of Duty più apprezzate in assoluto, torna in Call of Duty: WWII. Combatti tra gli edifici distrutti e le vie fortificate di questa cittadina francese martoriata dalla guerra, in una battaglia totale per la conquista di un'importante roccaforte tedesca. La mappa sarà disponibile fin dal lancio del titolo per tutti i possessori del Season Pass e della Digital Deluxe Edition.

Call of Duty: WWII uscirà il 3 novembre 2017 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. È già possibile effettuare il pre-load della propria copia digitale.