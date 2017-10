Call of Duty WWII: rivelato il calendario della World League

Manca ancora qualche giorno all'arrivo del nuovo capitolo die già si pensa alla prossima stagione competitiva. Lametterà in palio il prize pool più ricco di sempre:

Non appena Call of Duty WWII arriverà nei negozi il prossimo 3 novembre, la stagione 2018 inizierà ufficialmente con la GameBattles Ladder, in cui i giocatori potranno guadagnare punti pro giornalieri che verranno utilizzati per comporre la classifica delle squadre nei futuri tornei.

Inoltre, torneranno anche i tornei MLG 2K. In questo modo, grazie alla maggiore quantità di punti pro in palio, i giocatori avranno maggiori opportunità di scalare la classifica. Il primo torneo MLG 2K dedicato a Call of Duty WWII si terrà il 12 novembre prossimo.

Il primo evento internazionale, invece sarà il CWL Dallas Open, che si svolgerà dall'8 al 10 dicembre, a cui seguiranno il CWL New Orleans Open dal 12 al 14 gennaio e il CWL Atlanta Open dal 9 al 9 marzo. Ciascun torneo avrà un prize pool di circa 200.000 dollari, mentre altri tre eventi principali saranno annunciati solo successivamente.

La CWL Pro League tornerà, poi, il 23 gennaio con i primi sedici team del mondo: 10 dal Nord America, 5 dall'Europa e 1 dalla regione asiatica. Queste sedici squadre saranno suddivise in due distinte divisioni, e saranno previste due tappe, proprio come avvenuto lo scorso anno.

La prima fase inizierà proprio il 23 gennaio, mentre i playoff si terranno dal 6 al 8 aprile, mentre la seconda fase partirà il 15 maggio, con i playoff previsti per il 27-29 luglio. Circa 200.000 dollari saranno messi in palio in ogni stagione regolare; mentre per i playoff di entrambe le fasi avranno un prize pool di 500.000 dollari.

E, naturalmente, la stagione culminerà con la World Cup del prossimo agosto. Le prime 32 squadre del mondo si daranno battaglia al 2018 CWL Championship che, ancora una volta, metterà in palio ben di 1.5 milioni di dollari.