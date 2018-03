Call of Duty WWII: il secondo DLC, La Macchina da Guerra, arriva ad aprile su PS4

hanno appena annunciato che il secondo DLC di, intitolato, verrà pubblicato su PlayStation 4 il prossimo 10 aprile. SU Xbox One e PC arriverà successivamente, in una data non ancora precisata.

Il pacchetto includerà:

Tre nuove mappe: Egitto , Dunkirk , V2 .

, , . Una nuova missione della modalità Guerra: Operazione Husky .

. Un nuovo capitolo di Nazi Zombie: The Shadowed Throne

Grazie alla mappa Egitto, i giocatori di Call of Duty: WWII atterreranno per la prima volta in Nord Africa. L'azione si svolgerà tra le piramidi egizie nella città di Giza, sia all'interno dei templi che all'esterno. A Dunkirk, cittadina francese teatro della massiccia evacuazione delle truppe Alleate, potranno invece combattere sulla spiaggia e all'interno degli edifici che la costeggiano. V2, invece, è un sito missilistico della Germania rurale, una mappa stretta dove a spadroneggiare saranno gli scontri ravvicinati ad alta velocità.

L'Operazione Husky, il cui nome fa riferimento all'invasione della Sicilia da parte degli Alleati, è una missione incentrata su un'azione bellica volta a recuperare informazioni sulle posizioni di obiettivi tedeschi sensibili nei porti di Palermo e Napoli. In questa nuova missione, i giocatori dovranno raccogliere informazioni, trasmetterle al quartier generale e alzarsi in cielo per liberare l'area degli aerei da caccia nemici e far posto ai bombardieri Alleati.

Vi ricordiamo che Call of Duty: WWII può essere acquistato su PlayStation 4, Xbox One e PC.