Call of Duty WWII: il secondo DLC, La Macchina da Guerra, è disponibile da oggi su PS4

È disponibile da oggi su PlayStation 4 La Macchina da Guerra, il secondo DLC Pack di Call of Duty: WWII, ricco di nuove mappe e avventure come L’Operazione Husky.

Il pacchetto è incluso all'interno del Season Pass, ma può anche essere acquistato singolarmente al prezzo di 14,49 euro. Include i seguenti contenuti:

Tre nuove mappe: Egitto , Dunkirk , V2 .

, , . Una nuova missione della modalità Guerra: Operazione Husky .

. Un nuovo capitolo di Nazi Zombie: Il Trono dell'Ombra.

La mappa egiziana è la prima ambientata in Nord Africa. L'azione si svolge tra le piramidi nella città di Giza, sia all'interno dei templi che all'esterno. A Dunkirk, cittadina francese teatro della massiccia evacuazione delle truppe Alleate, si combatte sulla spiaggia e all'interno degli edifici che la costeggiano. V2 è un sito missilistico della Germania rurale, una mappa stretta dove hanno luogo numerosi scontri ravvicinati ad alta velocità.

L'Operazione Husky, il cui nome fa riferimento all'invasione della Sicilia da parte degli Alleati, è una missione incentrata su un'azione bellica volta a recuperare informazioni sulle posizioni di obiettivi tedeschi sensibili nei porti di Palermo e Napoli. In questa nuova missione, i giocatori dovranno raccogliere informazioni, trasmetterle al quartier generale e alzarsi in cielo per liberare l'area degli aerei da caccia nemici e far posto ai bombardieri Alleati.

Dopo essere sfuggiti a malapena da un'isola infestata dagli zombie, ne Il Trono dell'Ombra i giocatori viaggeranno in una disastrata Berlino, dove l'esercito infernale del Dr. Straub sta facendo piazza pulita degli Alleati invasori.

Vi ricordiamo che Call of Duty: WWII è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il DLC verrà pubblicato sulle altre due piattaforme in un secondo momento.