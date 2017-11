Call of Duty WWII: la serie di punti segreta "Nuke" si mostra in video

Lo streamer Pwnstarz ha reclamato la prima serie di punti "Nuke" ripresa in video. Questa particolare serie di punti consiste in un devastante attacco che sancisce la vittoria del giocatore o della squadra che lo ha attivato.

Nel video allegato alla notizia - circa al minuto 7:34 -, vediamo la speciale serie di punti nella mappa multigiocatore Gibraltar, attivata in seguito all'impressionante serie di 25 kill fatta registrare da Pwnstarz. Al momento non vi è ancora conferma che si tratti effettivamente di una serie di punti nascosta, e qualcuno ha addirittura avanzato l'ipotesi che possa trattarsi di una coincidenza causata dalla caduta di un Razzo V2 e il raggiungimento del limite di punti.

Per scoprire come migliorare le vostre abilità in Call of Duty WWII e salire più facilmente di grado, vi rimandiamo alla nostra guida. Call of Duty WWII è già disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4.