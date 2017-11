Call of Duty WWII: single-player in diretta da Lucca Comics & Games 2017!

Dopo le dirette dedicate alla nuova e potentissimae apreviste per le 13:00 e le 14:00, sarà la volta di un altro indiscusso protagonista di questo mese,

A partire dalle ore 17:00 di oggi 4 novembre saremo in diretta dal Padiglione Everyeye.it per mostrarvi la modalità single player del gioco, che ci riporta nuovamente alle origini della serie Activision nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale.

Potete seguirci sui nostri canali Twitch e YouTube, oppure tornando qui ed utilizzando il player comodamente riportato in fondo alla notizia. Vi invitiamo a iscrivervi in particolare al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette, ricordando che la registrazione è indispensabile per poter interagire con la redazione, la community e gli ospiti. Buona visione!

Call of Duty WWII è ora disponibile su PlayStaton 4, Xbox One e PC, qui trovate la nostra recensione. Tutti gli utenti che giocheranno alla modalità multiplayer entro il 17 novembre riceveranno un interessante bonus, il Pathfinder Pack.