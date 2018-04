Call of Duty WWII: Sledgehammer annuncia la modalità Ground War e una nuova mappa

Pochissimi giorni fa Call of Duty WWII ha dato il benvenuto al secondo DLC, La Macchina da Guerra, su PlayStation 4. Gli utenti Xbox One e PC sono ancora in attesa, ma intanto Sledgehammer Games ha già annunciato altre novità.

Dopo mesi di richieste da parte dei fan, la prossima settimana verrà finalmente introdotta la modalità Ground War, caratterizzata dalla presenza di ben 18 giocatori in partita - al posto dei canonici 10 - suddivisi in due squadre.

In aggiunta a ciò, gli sviluppatori hanno anche mostrato una nuova mappa, anche se, a dirla tutta, non è propriamente una novità. Si tratta del Quartier Generale che i giocatori hanno già imparato a conoscere in questi mesi. Con il prossimo aggiornamento diventerà teatro degli scontri multiplayer, anche se non è ancora è chiaro quali modalità ospiterà con esattezza, oltre al già confermato Deathmatch.

Call of Duty WWII può essere acquistato su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il nuovo DLC, La Macchina da Guerra, è al momento disponibile a 14,49 euro esclusivamente sulla console di Sony. Include 3 nuove mappe (Egitto, Dunkirk, V2), una nuova missione della modalità Guerra ambientata in Italia (Operazione Husky) e un nuovo capitolo di Nazi Zombie (Il Trono dell'Ombra). Vi ricordiamo, infine, che il Pacchetto Onore e Gloria è gratuito per tutti gli abbonati a Twitch Prime.