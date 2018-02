Call of Duty: WWII è stato il gioco più venduto nel Regno Unito a gennaio

Nonostante sia stato lanciato a novembre, il successo dinel Regno Unito non accenna a diminuire. Il titolo diè stato il più venduto nel mese di gennaio 2018.

Nulla ha potuto una delle novità più attese in assoluto, ovvero Monster Hunter World, che tuttavia ha potuto contare su meno giorni di permanenza sul mercato, essendo stato lanciato sul finire del mese. L'hunting game di Capcom si è fermato in terza posizione, dietro anche a FIFA 18, altro gioco inossidabile. Dragon Ball FighterZ, l'altra new entry, si è invece fermato in undicesima piazza.

A seguire la top 20. I dati sono forniti com'è consuetudine da GfK, e sono riferiti esclusivamente al mercato retail (tra parentesi la posizione del mese precedente):

(1) Call of Duty: WWII (2) FIFA 18 (New Entry) Monster Hunter World (5) Grand Theft Auto V (4) Assassin's Creed Origins (3) Star Wars: Battlefront II (9) Mario Kart 8 Deluxe (8) PlayerUnknown's Battlegrounds (18) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (6) Super Mario Odyssey New Entry Dragon Ball Fighterz (12) The Sims 4 (32) Rocket League Collectors Edition (15) LEGO Marvel Super Heroes 2 (11) Crash Bandicoot N.Sane Trilogy (7) Gran Turismo Sport (13) Forza Motorsport 7 (22) LEGO World (23) Forza Horizon 3 (26) Call of Duty: Infinite Warfare

Nel corso del primo mese dell'anno sono stati venduti nel paese oltre 1,25 milioni di giochi retail, in aumento rispetto agli 1,24 milioni del medesimo periodo del 2017. Cosa ne pensate di questa classifica? Quali titoli avete acquistato nel mese di gennaio?