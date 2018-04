Call of Duty WWII: un trailer per i contenuti del secondo DLC "La Macchina da Guerra"

Il nuovo trailer di Call of Duty WWII pubblicato nella giornata di oggi daci mostra i contenuti de, il secondo grande DLC in arrivo fra pochi giorni su Playstation 4.

La Macchina da Guerra introdurrà tre mappe inedite: Egitto, ambientata fra le piramidi di Giza; Dunkirk, città portuale francese al confine con il Belgio teatro della ritirata inglese nota come Operazione Dynamo; e V2, sito missilistico situato nelle campagne della Germania che proporrà scontri rapidi e ravvicinati. Il DLC includerà, inoltre, The Shadowed Throne, ovvero il nuovo capitolo di Nazi Zombies di cui però non sappiamo molto, e "Operazione Husky", la nuova missione della modalità Guerra ambientata in Sicilia, per la precisione a Ragusa, durante lo sbarco degli Alleati. In Operazione Husky i giocatori schierati fra le fila degli Alleati dovranno infiltrarsi in un edificio pesantemente sorvegliato dalle forze dell'Asse, recuperare una serie di informazioni vitali cercando di superare le svariate misure di sicurezza, prendere il controllo di una stazione radio nelle vicinanze allo scopo di trasmettere i dati sensibili e infine sventare la minaccia aerea dei soldati nemici.

Call of Duty WWII: La Macchina da Guerra sarà disponibile a partire dal 10 aprile su Playstation 4, mentre arriverà su PC e Xbox One in un secondo momento.