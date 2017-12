Call of Duty WWII e Twitch fanno squadra offrendo contenuti esclusivi agli utenti prime

torna a proporre contenuti in-game esclusivi agli iscritti all'abbonamento: dopo il costume speciale per, il servizio di streaming fa oggi squadra conoffrendo diverse chicche.

A partire da ora, i giocatori dello sparatutto di Sledgehammer Games con abbonamento a Twitch Prime - o Amazon Prime - possono collegare il proprio account Call of Duty e riscattare due pacchetti di lanci di rifornimenti assedio invernale e l'esclusiva mimetica Voyage Bomb per la modalità Nazi Zombie.

Ma non finisce qui: i contenuti bonus continueranno ad arrivare una volta al mese anche in futuro, e stando alla grafica pubblicata sul sito di Twitch dovrebbero coprire i prossimi 6 mesi.

Call of Duty WWII è disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4.