Call of Duty WWII: una missione richiede di assistere all'apertura di loot box

Ultimamente non si fa altro che parlare di microtransazioni e loot box, specie riguardo a titoli come

I ragazzi di Sledgehammer Games hanno tuttavia dimostrato di avere un grande senso dell'umorismo e nell'ultimo capitolo di Call of Duty hanno inserito una missione decisamente molto particolare.

All'interno del Quartier Generale, che può ospitare fino a 48 utenti contemporaneamente, c'è una missione giornaliera che richiede di assistere all'apertura delle casse dei rifornimenti di tre differenti giocatori. Chiaramente, non è obbligatoria per il completamento della campagna o di parti fondamentali del gioco, ma è compresa tra i vari obiettivi della modalità multiplayer che ricompensano i giocatori con Social Score point e boost all'esperienza. Attualmente, questa missione garantisce l'ottenimento di 25 punti Social Score.

Riuscirà questa piccola ricompensa ad invogliare anche il più accanito oppositore delle loot box casuali ad assistere alla loro apertura?

Call of Duty WWII è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Se volete saperne di più sui fatti salienti della Seconda Guerra Mondiale, vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento al riguardo. Vi ricordiamo, infine, che tra pochissimi minuti saremo in diretta da Lucca per mostrarvi la modalità multiplayer del titolo. Non mancate!