Call of Duty WWII Vanguard è il nome del nuovo COD 2021?

Secondo quanto riportato da Modern Warzone, il nuovo episodio di Call of Duty in arrivo a fine anno potrebbe intitolarsi Call of Duty WWII Vanguard, questo sembra essere l'attuale nome in codice ma potrebbe diventare il titolo ufficiale del gioco.

Modern Warzone sottolinea come il nome sia provvisorio ma a quanto pare sviluppate e publisher starebbero discutendo sulla possibilità di mantenere questa denominazione per il prodotto completo. Il nuovo COD è sviluppato da Sledgehammer Games e sarà il primo gioco originale dello studio dal 2017, anno di uscita dell'acclamato Call of Duty WWII.

Sledgehammer Games in questi anni ha garantito supporto agli altri studi incaricati di lavorare sulla serie e nel frattempo ha portato avanti i lavori sul proprio progetto, a quanto pare un sequel di Call of Duty WWII, allo studio apparentemente anche un nuovo Call of Duty Advanced Warfare, ipotesi poi abbandonata.

Call of Duty WWII Vanguard dovrebbe essere ambientato negli anni '50, al momento però non abbiamo altri dettagli, se non la conferma dell'integrazione con il Battle Royale free to play Call of Duty Warzone. L'annuncio dovrebbe essere previsto per questa primavera ma non è escluso che possa slittare ai mesi estivi, come capitato per il reveal di Call of Duty Black Ops Cold War lo scorso anno.