Call of Duty WWII: al via il nuovo evento Blitzkrieg, ecco tutti i dettagli e le novità

Sledgehammer e Activision hanno annunciato Blitzkrieg, nuovo evento di Call of Duty WWII che partirà oggi e continuerà fino al prossimo 8 maggio, introducendo sei nuove armi, nuove divise, una modalità 9vs9 inedita e tante altre novità.

Il nemico è alle porte, perciò il comando ha impartito nuovi ordini: raduna la tua squadra, vai al fronte e ottieni ricompense extra per i tuoi sforzi. Il capitano Butcher è tornato con sei nuovissime armi da usare negli scontri a fuoco di Guerra terrestre, una nuova modalità di gioco 9 contro 9 disponibile per un periodo limitato. E la battaglia infuria anche al quartiere generale: dal 17 aprile, il QG diventa una mappa gratuita permanente per le modalità Caccia agli oggetti e Gioco delle armi. Le nuove armi sono il fucile a raffica ITRA, il fucile semi automatico Type 5, il fucile automatico M2 Carbine, la mitraglietta Sterling, il fucile da cecchino Type 38 e la mazza da baseball.

Segnaliamo, inoltre, che nell'intero corso di Blitzkrieg coloro che giocheranno in party da due o più utenti riceveranno punti esperienza doppi. Infine, sono disponibili nuove divise dell'esercito australiano e britannico, e nuovi ordini nella modalità Zombi Nazisti. Per ulteriori informazioni, rimandiamo al sito ufficiale di Call of Duty WWII.