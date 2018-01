Call of Duty WWII: al via il weekend a doppia esperienza in modalità multiplayer e zombie

Come vi abbiamo già anticipato qualche giorno fa, segnaliamo che è ora attivo il weekend a doppia esperienza nelle modalità Multiplayer e Nazi Zombie di

L'evento sarà disponibile fino alla giornata di lunedì 8 gennaio. Sledgehammer Games non ha fornito un orario preciso, ma molto probabilmente terminerà nel corso della serata. Fino ad allora, i giocatori potranno ottenere il doppio dei punti esperienza in entrambe le modalità e su tutte le mappe presenti nel titolo, sia per i personaggi che per le armi. Si tratta di un'ottima occasione, giusto per fare un esempio, per focalizzarsi su una singola bocca da fuoco ed aumentarne il livello velocemente.

Vi ricordiamo che Call of Duty WWII, che ha riportato la serie alle sue origini all'interno del secondo conflitto mondiale, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nel 2017 si è rivelato il gioco più scaricato nel PlayStation Store, mentre pochi giorni fa ha ricevuto la patch 1.08, che ha rimosso le decorazioni natalizie e ha aggiunto la playlist Uccisione Confermata di livello Veterano.