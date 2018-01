Call of Duty WWII e Welcome to Hanwell giocati in diretta giovedì 11 gennaio

Nuovo doppio appuntamento targato Everyeye Live: per la giornata di oggi (giovedì 11 gennaio) abbiamo in programma due trasmissioni dedicate a, per una serata all'insegna dell'horror.

Alle 17:00 spazio al Community Event di Call of Duty WWII, con Alessandro Bruni impegnato a giocare in compagnia degli spettatori. Alle 21:00 invece, sempre Alessandro continuerà la sua run a Welcome to Hanwell, uno dei giochi horror più interessanti degli ultimi tempi.

Entrambi gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta sui nostri canali Twitch e YouTube agli orari indicati: vi invitiamo a iscrivervi a Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.