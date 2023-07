Call of Duty x The Boys: la furia di Patriota, Starlight e Black Noir si scatena in video

L'arrivo della nuova collaborazione tra Call of Duty e The Boys viene celebrata dal violentissimo video gameplay con protagonisti Patriota, Starlight, Black Noir e gli Operatori di COD Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 che vorranno fronteggiarli sui campi di battaglia digitali dello sparatutto di Activision.

Al netto delle tante novità della Stagione 4 Reloaded di COD Warzone 2.0 e MW2, la 'copertina' dell'ultimo Major Update di Call of Duty è tutta per il terzetto di supereroi proveniente dalla serie targata Amazon Prime.

Il filmato datoci in pasto da Infinity Ward e Raven Software mostra l'ampio ventaglio di abilità e tecniche omicidiarie a disposizione dei tre personaggi di The Boys, con tanto di skin a tema per gli Operatori e gli equipaggiamenti utilizzati in battaglia. Spazio anche a modifiche a tema The Boys nelle mappe multiplayer di COD Modern Warfare 2 e Warzone 2.0, come le valigette della Vought per sbloccare temporaneamente dei superpoteri o le sfide a tempo per acquisire delle mimetiche gratis ispirate alla serie televisiva.

La Stagione 4 Reloaded di COD porta in dote anche la battle royale classica a Vondel, oltre all'evento pubblico Scansione Occupazione e il drone da schieramento portatile DRP come potenziamento da campo.