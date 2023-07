Call of Duty x The Boys: Patriota, Starlight e Black Noir in arrivo su Warzone 2.0 e MW2

Nuova collaborazione 'extra-videoludica' in arrivo su Call of Duty: i curatori dei canali social di The Boys preannunciano l'ingresso dei personaggi più iconici della celebre serie TV nell'universo sparatutto di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2.

La partnership tra Activision e Amazon darà quindi modo a tutti gli appassionati della serie televisiva statunitense di indossare i panni dei propri supereroi o villain preferiti. Il teaser condiviso dal team social di The Boys mostra Starlight, Black Noir e Patriota, suggerendo così la loro partecipazione all'evento e, presumibilmente, la possibilità di interpretarli come nuovi Operatori. E voi, cosa ne pensate di questa 'insolita alleanza' tra COD e i personaggi di The Boys?

Prima di lasciarvi ai commenti (e naturalmente al teaser in calce alla notizia), vi informiamo che la collaborazione tra Call of Duty e The Boys si concretizzerà nella giornata di mercoledì 12 luglio con l'aggiornamento che interesserà COD Warzone 2.0 e Modern Warfare 2. In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Infinity Ward e Raven Software, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro approfondimento sulle ricompense della Warzone Elimination Challenge di Call of Duty Warzone 2.0.