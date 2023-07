Call of Duty su Xbox Game Pass? Sì ma non subito, ecco quanto bisogna aspettare

Dopo la vittoria di Microsoft nella causa contro l'FTC, la possibilità che l'acquisizione di Activision Blizzard vada definitivamente in porta diventa sempre più verosimile. L'ingresso in squadra di brand di primissimo piano come Call of Duty potrebbe così dare una grossa spinta per la compagnia, in particolare ad Xbox Game Pass.

Ma qualora per l'appunto l'affare Microsoft-Activision dovesse concludersi positivamente, quanto tempo ci vorrebbe affinché nuovi COD sbarchino sul celebre servizio in abbonamento? A quanto pare ci sarebbe comunque da aspettare un bel po', almeno stando ad alcuni documenti del CMA risalenti ad un periodo precedente la causa tra il colosso di Redmond e l'FTC. Nei file dell'antitrust britannico è infatti riportato che l'ingresso di nuovi Call of Duty su Xbox Game Pass non avverrebbe prima del 2025 qualora l'acquisizione andasse definitivamente in porto.

"Su queste basi ci aspettiamo che i benefici inizino ad accumularsi all'interno di un periodo ragionevole (sebbene in pratica ci sarebbe probabilmente un certo ritardo tra il completamento dell'acquisizione e lo sbarco di COD su Game Pass nel 2025)", si legge in un passaggio dei documenti CMA messo in risalto su Twitter dal giornalista Tom Warren. Va comunque detto che queste sono le parole dell'ente britannico e che dunque non riflettono per forza ed in maniera esatta quali sarebbero gli effettivi piani di Microsoft con COD a fusione conclusa.

Per il momento, appunto, è bene attendere che l'affare si chiuda positivamente in maniera definitiva per provare a capire quale potrebbe essere il futuro di COD e delle IP di Activision in generale. A tal proposito sembra che Microsoft e la CMA si siano accordate per un piccolo scorporo per dare così il via libera all'acquisizione, sebbene per adesso non ci siano conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.