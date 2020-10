Call of Duty Zombie: un cartellone per chiedere il ritorno della mappa Die Rise

Lo YouTuber JohnyJ25 sembra essere molto legato alla modalità Zombie di Call of Duty Black Ops 2, talmente tanto da aver acquistato uno spazio pubblicitario nella sua città per convincere Treyarch a rimasterizzare la mappa Die Rise in Call of Duty Black Ops Cold War.

Die Rise è una delle mappe più celebri di COD Black Ops 2 Zombies, lo YouTuber ha gestito per anni un sito dedicato alla mappa ed ha sviluppato un bot per tenere sotto controllo eventuali annunci di una edizione rimasterizzata della stessa, purtroppo senza ricevere notizie di alcun tipo.

Dopo una lunga attesa, Johny25 ha lanciato una campagna di raccolta fondi su GoFundMe per raccogliere il denaro necessario all'acquisto di un gigantesco cartellone pubblicitario che possa far capire a Treyarch come molti stiano effettivamente aspettando il ritorno di Die Rise.

Chissà che lo studio non decida di accontentare la community dopo questa mossa, la modalità Zombie tornerà in Call of Duty Black Ops Cold War ma la mappa Die Rise non è stata annunciata, speriamo che le cose possano cambiare nei prossimi mesi.

COD Black Ops Cold War uscirà il 13 novembre su PS4, Xbox One, Xbox Series X e PC, più avanti entro fine anno il gioco arriverà anche su PlayStation 5.