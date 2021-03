Call of Duty Zombie potrebbe presto diventare un gioco completo?

Call of Duty Zombies potrebbe presto diventare un prodotto separato e standalone, smettendo così di essere una "semplice" modalità per il Call of Duty annuale, almeno stando alle parole dell'insider Tom Henderson.

Sempre piuttosto informato sui dietro le quinte di Call of Duty e Battlefield, l'insider fa sapere che Activision "ha grandi piani per gli zombie di Call of Duty, non resterà a lungo la terza modalità di COD."

Nessun altro dettaglio è stato svelato ma Henderson sembra essere sicuro della sua dichiarazione e del resto da tempo si parla della volontà di slegare l'esperienza Zombie di Call of Duty dal gioco principale. Timidi tentativi sono stati fatti in passato (sopratutto su mobile) ma senza troppa convinzione, chissà che le cose non possano cambiare nel prossimo futuro.

Il piani per il 2021 di Call of Duty verranno annunciati più avanti, Activision ha confermato che un nuovo episodio della serie arriverà a fine anno, inoltre continuerà il supporto per l'acclamato Call of Duty Warzone. Call of Duty 2021 sarà sviluppato da Sledgehammer Games secondo Tom Henderson e sarà ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, proponendosi come ideale seguito di Call of Duty WWII, non è da escludere però la pista Call of Duty Advanced Warfare 2.