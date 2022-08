Call of Duty Zombies arriva nel 2023? Activision promette 'contenuti premium a pagamento'

Secondo un report di Jason Schreier di Bloomberg, Activision-Blizzard è intenzionata a supportare Call of Duty Modern Warfare 2 per due anni interi, interrompendo in questo modo l'annualizzazione della serie che perdura ormai da ben due decadi. Eppure il publisher sembra anticipare l'arrivo di novità anche per il 2023.

Nel corso del recente incontro con gli azionisti, in cui è stato evidenziato il calo degli incassi di Activision e la minor partecipazione della community di Call of Duty negli ultimi tre mesi, il publisher ha assicurato che nel 2023 arriveranno nuovi "contenuti premium a pagamento" legati al suo franchise di punta. Le dichiarazioni non aiutano a farsi un'idea precisa sui piani della compagnia, ma l'impressione è che, al netto della maggiore longevità di COD Modern Warfare 2, arriverà una nuova esperienza targata Call of Duty nel 2023.

L'ipotesi più accreditata è che entro il prossimo anno verrà pubblicato il vociferato Call of Duty Zombies, un nuovo esponente della saga che, come suggerisce il nome (provvisorio), ci porterà nuovamente nell'universo dei non morti della serie. Ad alimentare ulteriormente queste voci, Treyarch ha pubblicato degli annunci di lavoro in cui si dice alla ricerca di collaboratori per espandere ulteriormente l'universo di COD Zombies. Non è in ogni caso da escludere che il publisher stia pensando ad altro per il 2023 di Call of Duty, come ad esempio altri spin-off o contenuti legati a Modern Warfare 2 o Warzone 2. Come sempre, sarà bene attendere i futuri aggiornamenti ufficiali della compagnia.