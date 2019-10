Call of Juarez Gunslinger arriverà su Nintendo Switch?

Gematsu ha scoperto che l'Entertainment Software Rating Boards (ESRB) ha valutato la versione Nintendo Switch di Call of Juarez Gunslinger, mai annunciata ufficialmente da Techland.

Call of Juarez Gunslinger è stato pubblicato da Ubisoft nel 2013 su PC, PS4 e Xbox One come tentativo per rilanciare il brand dopo il flop commerciale di Call of Juarez The Cartel, uscito l'anno precedente. Nel 2018 lo studio polacco Techland (da sempre sviluppatore della serie) ha acquisito i diritti sul franchise che appartengono ora interamente allo studio di Dying Light e Dead Island.

"Dalla polvere di una miniera d’oro al sudiciume di un saloon, Call of Juarez®: Gunslinger è un vivido omaggio alle storie del Selvaggio West. Vivi l'epico e violento viaggio di uno spietato cacciatore di taglie sulle tracce dei fuorilegge più famosi del West. Questa avventura piena di incontri memorabili confonde i confini tra uomo e mito, svelando la verità che si cela dietro ad alcune delle più grandi leggende del vecchio West."

Call of Juarez Gunslinger potrebbe presto raggiungere i lidi del Nintendo eShop, restiamo in attesa di eventuali annunci riguardo la disponibilità del gioco su Nintendo Switch.