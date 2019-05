Call of Juarez: Gunslinger è in arrivo su Nintendo Switch?

Call of Juarez: Gunslinger potrebbe essere in dirittura d'arrivo su Nintendo Switch. A lanciare l'indiscrezione è stato il sito polacco Graczpospolita, che afferma di essere in contatto con alcune fonti molto vicine a Techland, compagnia che ha acquisito i diritti del franchise Call of Juarez nell'aprile dello scorso anno.

L'indiscrezione sarebbe inoltre corroborata da altri due indizi. Innanzitutto, nel mese di ottobre del 2018, la pagina Facebook ufficiale del gioco ha aggiornato l'immagine di copertina a ben 5 anni dall'ultima volta, suggerendo quindi il possibile arrivo di novità legate al celebre franchise western. Pochi giorni addietro, invece, la stessa Techland, dopo aver smentito l'uscita sull'ibrida di Dying Light 2, ha promesso una sorpresa per i giocatori Nintendo Switch entro la fine dell'anno. Che sia proprio Call of Juarez: Gunslinger?

Al momento non possiamo far altro che pazientare in attesa di informazioni ufficiali. Tra pochi giorni inizierà la fiera losangelina, e un annuncio del genere potrebbe essere effettuato durante il Nintendo Direct E3 2019. Call of Juarez: Gunslinger, ricordiamo, è stato lanciato per la prima volta nel 2013 su PC, PlayStation 3 e Xbox 360. Il titolo non è mai arrivato in versione rimasterizzata sulle console dell'attuale generazione.