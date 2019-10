Call of Juarez Gunslinger per Nintendo Switch potrebbe essere svelato il 24 ottobre

Del possibile arrivo di qualche novità su Call of Juarez: Gunslinger si vocifera da oltre un anno ormai, fin da quando i ragazzi di Techland hanno approfittato dell'uscita di Red Dead Redemption 2 per per rinnovare i profili social della sua serie e per ricordarci che "le leggende non muoiono mai, bensì cambiano e tornano più forti di prima", e .

Durante l'ultimo anno si è vociferato più e più volte del probabile arrivo dello sparatutto in prima persona ambientato nel selvaggio West sull'ibrida, sia dopo certe dichiarazioni di Techland (che ha promesso una grande sorpresa per i giocatori Nintendo Switch, diversa da Dying Light 2), sia dopo le indiscrezioni lanciate dal portale polacco Graczpospolita.

Il tutto ha cominciato a concretizzarsi seriamente qualche settimana fa, quando l'Entertainment Software Rating Boards (ESRB) ha valutato Call of Juarez: Gunslinger per Nintendo Switch, nonostante non sia mai stato effettuato un annuncio ufficiale. Ebbene, sembra che i tempi siano finalmente diventati maturi per una una presentazione vera e propria, dal momento che Techland ha inviato una cartolina dallo stile prettamente western a diverse redazioni, che non sembra lasciare adito a dubbi. Sul fronte è ritratto un pistolero impegnato a giocare con una Nintendo Switch, sul cui schermo figura il protagonista di Gunslinger; sul retro, invece, sono indicati un orario e una data, ovvero le 21:00 di giovedì 24 ottobre. È questo il giorno in cui verrà presentato Call of Juarez: Gunslinger per Nintendo Switch? Lo scopriremo molto presto!