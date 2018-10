Call of Juarez Gunslinger omaggia Red Dead Redemption 2: annuncio in arrivo?

Quest'oggi, Techland ha pubblicato un nuovo video di Call of Juarez: Gunslinger che omaggia in maniera esplicita Red Dead Redemption 2 e il suo protagonista, Arthur Morgan.

Nel filmato, che potete ammirare in cima a questa notizia, è possibile udire il protagonista Silas Greaves pronunciare le seguenti parole: "Il vecchio West è ricco di leggende. E tu, Arthur Morgan, diventerai presto una delle più grandi, ne sono sicuro. Perché le leggende, come ben sai, non muoiono mai. Cambiano, e tornano più forti di prima".

Ad aver attirato la nostra attenzione è la parte finale del suo discorso, che fa riferimento al ritorno delle leggende. Che Techland stia pensando di pubblicare un seguito o una versione rimasterizzata di Call of Juarez: Gunslinger? Il titolo è uscito nel 2013 su PC, PS3 e Xbox 360, ma la compagnia polacca, responsabile di Dying Light, ha recentemente acquisito i diritti di pubblicazione di Call of Juarez, per cui il ritorno della serie, in una forma o nell'altra, ci appare piuttosto scontato.

A sostegno di quest'ipotesi c'è anche un altro indizio: ad oltre 5 anni dall'ultima volta è stata modificata l'immagine di anteprima della pagina Facebook dedicata a Call of Juarez. Ora c'è Silas Gravers, protagonista di Gunslinger, affiancato dalla frase: "Le leggende non muoiono mai".

Restiamo in attesa di una comunicazione ufficiale da parte della compagnia. Nel frattempo, vi ricordiamo che Red Dead Redemption 2 verrà pubblicato il prossimo 26 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One.