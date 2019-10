Call of Juarez Gunslinger su Switch: trailer d'annuncio con tanto di data d'uscita

Dopo le numerose voci di corridoio degli scorsi giorni, è finalmente arrivata con un trailer d'annuncio la conferma ufficiale dell'arrivo di Call of Juarez: Gunslinger su Nintendo Switch.

Per chi non sapesse di cosa si tratta, parliamo di uno spin-off della celebre serie di spratutto in prima persona targata Techland e ambientata nel far west. A differenza degli episodi principali di Call of Juarez, Gunslinger ha un impronta più arcade che spinge il giocatore a rivivere più e più volte i livelli in cerca di ottenere un punteggio più alto.

A differenza di quanto si potesse pensare, la versione Nintendo Switch di Gunslinger non sarà un semplice porting e vanterà l'implementazione di nuove funzionalità come il supporto al motion control per mirare con le varie bocche da fuoco e all'HD Rumble, il particolare sistema di vibrazione dei Joy-Con e del Pro Controller.

Prima di lasciarvi all'esplosivo trailer d'annuncio con numerose sequenze di gameplay, vi ricordiamo che il gioco arriverà sulla console ibrida Nintendo a partire dal prossimo 10 dicembre 2019.

in attesa di poter mettere le mani su questa nuova versione dello sparatutto, vi invitiamo a leggere la nostra vecchia recensione di Call of Juarez Gunslinger, pubblicata nel 2013.