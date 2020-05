Call of the Sea annunciato per Xbox Series X, Xbox One e PC

Nel corso dell'Inside Xbox del 7 maggio, il publisher Raw Fury - già noto per titoli come Night Call e Kingdom: Two Crowns - e lo sviluppatore indipendente Out of the Blue sono intervenuti per annunciare Call of the Sea, un nuovo gioco puzzle-adventure in prima persona per Xbox One, Xbox Series X e PC ispirato all'immaginario di Lovercraft.

Call of the Sea è ambientato negli anni '30 e narra la storia di Norah, una donna sulle tracce del proprio marito scomparso. La ricerca la condurrà su una strana, ma affascinante isola del Pacifico del Sud, ricca di piena di panorami fantastici, rovine perdute e misteri occulti che attendono di essere scoperti. Come molti degli altri giochi presentati durante l'Inside Xbox, anche Call of the Sea sarà un gioco Smart Delivery. Ciò significa che coloro che lo acquisteranno su Xbox One o Xbox One X otterranno gratis una copia digitale da scaricare e giocare su Xbox Series X.

L'annuncio è stato accompagnato dal trailer che potete visionare in cima a questa notizia. Call of The Sea è mosso dall'Unreal Engine 4 e verrà lanciato a fine 2020 su Xbox One, Xbox Series X e PC via Steam. Verrà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass fin dal lancio.