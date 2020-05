Call of the Sea arriverà anche su PS5? Il commento del Publisher

In occasione dell'Inside Xbox del 7 maggio sono state presentate molte nuove IP, destinate ad approdare sull'attesa Xbox Series X, la console ammiraglia di prossima generazione firmata Microsoft.

Tra i progetti inediti svelati durante l'evento figura anche un'intrigante avventura che punta a condurre il giocatore tra le sabbie di un'isola misteriosa situata nel Pacifico meridionale: a svelarne le atmosfere è stato il primo trailer di Call of the Sea. Nel cuore degli Anni Trenta, Norah, la protagonista del titolo firmato dal team di Out of the Blue, approda sull'atollo alla ricerca del marito Harry, misteriosamente scomparso. Da queste premesse, il giocatore sarà poi chiamato ad affrontare questa strana e sconosciuta ambientazione oceanica.



Attualmente confermato per PC, Xbox One e Xbox Series X, Call of the Sea non sembra invece essere destinato ad approdare anche su PlayStation 5. A rilasciare un commento in merito è stato il publisher del gioco, Raw Fury. Raggiunto dai colleghi di Pushsquare, quest'ultimo si è limitato a dichiarare che "non vi sono informazioni ulteriori relative alla pubblicazione su altre console". Non una chiara smentita dunque, ma, almeno per ora, sembra che Call of the Sea non sia in dirittura d'arrivo anche su PS5.



In attesa di eventuali ulteriori aggiornamenti, sulle pagine di Everyeye trovare un'interessante anteprima di Call of the Sea, a cura di Gabriele Carollo.