Call of the Sea: l'avventura uscita in esclusiva per Xbox arriverà su PS4 e PS5

Gli sviluppatori di Out of the Blue hanno annunciato l'arrivo di Call of the Sea su PlayStation 4 e PlayStation 5. L'ex esclusiva Xbox farà il suo esordio sulle piattaforme Sony durante il corso della primavera.

L'annuncio è arrivato direttamente dalle pagine social ufficiali del gioco con una frase sintetica: "Siamo entusiasti di annunciare che Call of the Sea arriverà sul PS4 e PS5 a maggio 2021". L'ormai ex esclusiva Microsoft uscirà quindi a breve anche sulle console di casa Sony. Call of the Sea ha fatto il suo esordio lo scorso dicembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, incluso da subito nel celebre servizio in abbonamento Xbox Game Pass.

L'avventura romantica in salsa lovecraftiana propone ai giocatori una formula particolare, un mix che si pone tra l'esplorazione e la risoluzione di puzzle. Come ha dichiarato Tatiana Delgado, sceneggiatrice dello studio spagnolo, "Volevamo prendere le storie di H.P. Lovecraft e farne la nostra fonte d'ispirazione, ma concedendoci delle libertà per realizzare qualcosa di completamente nuovo".

