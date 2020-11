Call of the Sea, tra Lovecraft e avventura: non sarà un gioco horror

Con la pubblicazione dell'ultimo trailer di Call of the Sea, il team di sviluppo spagnolo Out of the Blue ha ufficializzato la data di uscita della sua produzione di esordio.

Atteso in esclusiva su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, il titolo è stato di recente protagonista di un'intervista condotta dal The Hollywood Reporter a Tatiana Delgado, sceneggiatrice e co-fondatrice della software house. Nel descrivere Call of the Sea, quest'ultima ha voluto evidenziare la volontà dei suoi autori di proporre un'avventura coinvolgente. "Volevamo prendere le storie di H.P. Lovecraft e farne la nostra fonte d'ispirazione, - ha raccontato - ma concedendoci delle libertà per realizzare qualcosa di completamente nuovo". Nonostante i rimandi al maestro della letteratura, Out of the Blue ha assicurato che Call of the Sea non sarà un gioco horror.



Nel quadro narrativo, il tema dell'amore rivestirà un ruolo centrale. Alter ego del giocatore sarà infatti Norah, una donna sulla quarantina determinata a scoprire cosa ne è stato del marito, recatosi su di un'isola del Pacifico a scopi di ricerca e mai più ritornato. "È una storia d'amore tra Harry e Norah. - racconta Tatiana Delgado - Volevamo tratteggiare una storia d'amore che non appare spesso nei videogiochi. Sono sposati da lungo tempo e il loro è un amore maturo". Ad arricchire il quadro ludico, i giocatori troveranno puzzle ed enigmi associati all'esplorazione e alla ricerca di indizi per scoprire cosa ne è stato del marito di Norah.



L'annuncio di Call of the Sea risale al maggio di quest'anno e il gioco sarà disponibile dal prossimo dicembre.