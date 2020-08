Call of the Sea, tra Lovecraft e mistero: l'esclusiva Microsoft cross gen arriva nel 2020!

A sorpresa, il Future Game Show offre al pubblico l'occasione di dare uno sguardo esclusivo all'intrigante Call of the Sea, esclusiva Microsoft attesa su current e next gen.

Durante l'appuntamento, è stata infatti trasmessa un'inedita presentazione del gameplay del gioco sviluppato dal team di Out of the Blue. Call of the Sea pone il giocatore nei panni di Nora, per vivere un'avventura all'insegna di amore e mistero. Nel pieno degli affascinanti Anni '30, la donna si dirige verso un'isola del Pacifico per seguire le tracce del marito, misteriosamente scomparso. La nuova presentazione di Call of the Sea introduce alcune delle suggestive ambientazioni, ribadendo la volontà di offrire un'originale interpretazione dell'immaginario di H.P. Lovecraft.

Il gioco non dispone ancora di una data di uscita precisa, ma la nuova presentazione ha confermato che la pubblicazione avverrà nel corso del 2020 su PC, Xbox One e Xbox Series X. Per tutti i dettagli su questa promettente produzione, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima di Call of the Sea, a cura di Gabriele Carollo.