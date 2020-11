Call of the Sea: il nuovo trailer annuncia la data di lancio dell'avventura per Xbox e PC

Come promesso nella giornata di ieri, gli sviluppatori di Out of the Blue hanno pubblicato un nuovo trailer che rivela la data di lancio di Call of the Sea, l'avventura dalle tinte lovercraftiane che uscirà in esclusiva sulle console targate Microsoft e su PC.

Dopo essersi fatta vedere durante l'ultimo Gamescom in versione digitale, l'avventura dello studio indipendente spagnolo torna a mostrarsi con un trailer in occasione dell'annuncio della data di lancio. Call of the Sea uscirà infatti il prossimo 8 dicembre su PC (via Steam e Microsoft Store), su Xbox One, Xbox Series S e sulla più potente Xbox Series X al prezzo di 19,90 Euro. Il gioco sarà inoltre incluso sin dal day one nel catalogo del servizio in abbonamento Xbox Game Pass.

Call of the Sea catapulta i giocatori nel pieno degli anni '30 dove nei panni della protagonista Nora dovranno esplorare una misteriosa isola dell'oceano Pacifico per seguire le tracce del marito scomparso, in quella che a tutti gli effetti appare come una reinterpretazione dell'immaginario di H.P. Lovercraft.

Prima di lasciarvi al nuovo filmato che annuncia la data di lancio del gioco, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra anteprima di Call of the Sea.