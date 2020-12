Call of The Sea: alla scoperta dell'avventura lovercraftiana in 4K

Lanciato su PC e in esclusiva console sulle piattaforme della famiglia Xbox - Xbox Series X compresa - Call of the Sea è una nuova e interessante avventura sviluppata dal neonato studio di sviluppo spagnolo Out of the Blue. Scopriamola nella Video Recensione in 4K.

Call of The Sea è un'avventura narrativa in prima persona fondata interamente sull'esplorazione e la ricerca di indizi, necessari alla risoluzione di enigmi più o meno complessi. Chiaramente ispirata all'immaginario lovercraftiano, la storia è ambientata negli anni '30 e narra di Norah, una donna sulle tracce del proprio marito scomparso. La ricerca la conduce su un'affascinante quanto strana isola del Pacifico del Sud, ricca di panorami fantastici, rovine di civiltà perdute e misteri occulti che attendono solo di essere scoperti. Indagando sugli indizi lasciati dai viaggiatori che l'hanno preceduta, deve capire cos'è successo prima del suo arrivo e risolvere gli intriganti rompicapo che troverà sul suo cammino.

Ne deriva un prodotto estremamente interessante, seppur imperfetto, caratterizzato da una narrativa affascinante, un comparto tecnico di buon livello e qualche legittimo errore di inesperienza. Ne abbiamo parlato ampiamente nella Video Recensione in 4K allegata in apertura di notizia, e nella recensione di Call of The Sea curata dal nostro Marco Mottura. Ne approfittiamo per ricordarvi che Call of the Sea fa parte di Xbox Game Pass per PC, Android e console.