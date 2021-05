Call of the Sea: il nuovo video svela la data d'uscita su PS4 e PS5 dell'ex esclusiva Xbox

Dopo aver annunciato la conclusione dell'esclusiva console su Xbox e l'arrivo di Call of the Sea su PS4 e PS5, gli sviluppatori di Out of the Blue si preparano a lanciare la nuova versione del loro puzzle adventure confezionando un video ricco di scene di gioco.

Disponibile da dicembre 2020 su PC, Xbox One e Xbox Series X/S con ingresso immediato nel catalogo di Xbox Game Pass, l'avventura lovecraftiana edita da Raw Fury sarà disponibile da domani, martedì 11 maggio, su PS4 e nella versione appositamente ottimizzata per PlayStation 5.

A chi si avvicina solo adesso a questo progetto, ricordiamo che Call of the Sea è un'esperienza ambientata negli anni '30 in un'isola sperduta del Pacifico. La protagonista del titolo è Norah, una giovane donna giunta su di un'isola lussureggiante per poter venire a capo dell'enigma della scomparsa di suo marito.

Nei panni di questa intraprendente ricercatrice, il compito degli utenti sarà quello di risolvere i diversi puzzle disseminati nella mappa utilizzando gli strumenti vittoriani a disposizione di Norah: per tutta la durata del viaggio, gli eventi vissuti dalla protagonista vanteranno l'accompagnamento della colonna sonora strumentale del compositore Eduardo de la Iglesia.

Per saperne di più sui contenuti ludici, sulla storia e sul comparto grafico di quest'opera, sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Call of the Sea.